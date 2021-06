C’est assurément le vaccin qui a le plus fait parler de lui ces dernières années. Responsables d’effets secondaires graves, dont des thromboses qui ont conduit à la mort de nombreuses personnes, le vaccin AstraZeneca est depuis boudé par de nombreux pays. Outre les thromboses, une autre maladie rare a été signalée comme effet secondaire par l’UE.

Faut-il oui ou non continuer à vacciner avec la solution AstraZeneca ? Si la question reste posée, un responsable de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a un avis tranché sur la question. Dans une interview publiée ce dimanche par le journal italien La Stampa, Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale à l’EMA s’exprime sur l’interdiction pure et simple du vaccin AstraZeneca.

« Oui, et c’est une option que de nombreux pays, comme la France et l’Allemagne, envisagent à la lumière de la disponibilité accrue des vaccins à ARN messager. Cependant, les incidents ont été très rares et sont intervenus après la première dose. Il est vrai qu’il y a moins de données sur la deuxième dose, mais au Royaume-Uni, ça (le programme de vaccination) se passe bien. Chez les jeunes, le risque d’être malade diminue, et le message à leur intention pourrait être d’utiliser de préférence les vaccins à ARN messager, mais le choix est laissé à chaque État. » a affirmé le responsable.