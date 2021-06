A la faveur d’une conférence de presse organisée hier lundi 21 juin, le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci a fait le point de la participation du Bénin à la 59 ème session des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao à Accra. Le chef de la diplomatie béninoise a notamment parlé des échanges entre Patrice Talon et ses pairs ouest-africains en marge de ce sommet.

“L’ambiance était très cordiale, très chaleureuse“

En effet, le numéro 1 béninois eu des discussions avec les présidents togolais Faure Gnassingbé, ivoirien Alassane Ouattara, ghanéen Nana Akufo-Addo et nigérian Muhammadu Buhari. Mais que retenir des échanges entre Patrice Talon et Faure Gnassingbé surtout dans un contexte où le président béninois insinue que son homologue a soutenu la candidature de l’opposante Reckya Madougou à la présidentielle du 11 avril dernier? Selon les dires du chef de la diplomatie béninoise, les « deux hommes se sont entretenus. Ils ne se sont pas contentés seulement de salutations et l’ambiance était très cordiale, très chaleureuse ».

Tout va bien entre Lomé et Cotonou

« C’est vous dire que les relations entre le Bénin et le Togo ne sont pas mises à mal » a-t-il poursuivi. Pour Aurélien Agbénonci, il y a des épiphénomènes qui à certains moments donnent l’impression d’une crise. Mais les deux chefs d’Etat sont à la tête de « peuples tellement ressemblants et il serait surprenant que les relations entre eux ne soient pas des relations de qualité ». En somme tout va pour le mieux entre Lomé et Cotonou.

Nana Akufo-Addo prochainement au Bénin

Outre le président togolais, Patrice Talon a échangé avec son homologue nigérian sur le suivi des décisions prises lors de son dernier passage à Abuja. « Il était question de mettre en place une zone d’échange et le déplacement d’un certain nombre d’expertises des deux côtés des frontières bénino-nigérianes pour permettre au Nigéria de fonctionner correctement dans les échanges et pour éviter la situation de fermeture des frontières que nous avons connue pendant plusieurs mois récemment » a déclaré Aurélien Agbénonci. Avec le président ghanéen il a été question de renforcement des relations bilatérales. II y a d’ailleurs au programme une visite d’amitié et de travail de Nana Akufo Addo, au Bénin.