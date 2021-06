Depuis des jours maintenant, des millions de souris se propagent dans l’Est de l’Australie et terrorisent les agriculteurs, les maisons et les entreprises locales. Les agriculteurs luttent contre l’arrivée des souris, et beaucoup déclarent avoir utilisé des milliers d’appâts pour piéger et tuer les rongeurs qui endommagent les cultures et les céréales stockées. Une invasion semble-t-il n’est pas près de se terminer. Les médias sociaux ont publié des vidéos montrant les rongeurs se déployant dans les fermes.

Les autorités parlent d’une peste de souris

Des millions de souris ont causé d’importantes destructions dans les fermes de l’Est de l’Australie au cours des derniers mois alors qu’elles rongeaient les cultures. Ces animaux à reproduction rapide ont également forcé les supermarchés à stocker de la nourriture dans des récipients scellés et ont même par leurs morsures envoyé plusieurs personnes à l’hôpital. La peste des souris en Australie a conduit le gouvernement à accorder un permis d’urgence autorisant l’utilisation d’appâts à double force pour tuer les rongeurs.

Ce mois-ci, selon la presse locale, le gouvernement a introduit un programme de 50 millions de dollars contre la peste des souris qui comprend des appâts gratuits pour les agriculteurs. Une carte créée par l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) et le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud permet aux agriculteurs et aux producteurs de céréales de signaler les invasions de souris.

Selon les scientifiques, la ‘’peste de souris’’ a été causée par des conditions météorologiques optimales pour la reproduction et la fin de la sécheresse de 2017 à 2019. Les souris sont apparues pour la première fois au printemps 2020, une période faste pour les agriculteurs. Il y avait beaucoup de céréales dans les enclos et suffisamment en stockage pour nourrir les souris, et surtout moins de prédateurs. La plupart étant morts pendant la sécheresse. Cette année, la région de la Nouvelle-Galles du Sud a connu un été particulièrement doux et humide qui a permis aux souris de continuer à se reproduire tout l’été et jusqu’en automne.