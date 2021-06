Hier vendredi 11 juin, c’était la sortie de promotion de 1100 jeunes policiers républicains, militaires et agents des eaux et forêts recrutés il y a quelques mois. Ils ont été présentés au drapeau national en présence du chef d’Etat major général des armées le contre-amiral Patrick Aho, du ministre de l’intérieur Alassane Seidou et du ministre délégué chargé de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin.

” Il n’y a pas eu de parrainage “

Ce dernier a rassuré sur la transparence qui a régné lors du recrutement de ces agents. « Il n’y a pas eu de parrainage. C’est des gens volontaires qui se sont donnés les moyens pour être là aujourd’hui et ont reçus une formation de qualité » a-t-il déclaré. En Effet, ces 1100 nouveaux membres des forces de défense et de sécurité, ont reçu pendant cinq mois une formation militaire au Centre de formation militaire (CFM) de Bembéréké. On leur a appris les fondamentaux de l’art militaire et les valeurs républicaines qui distinguent les forces de défense et de sécurité. Fortunet Alain Nouatin. a insisté sur la discipline et l’abnégation à la tâche qui doit caractériser ces nouveaux agents.

” Votre carrière dans les forces de défense dépendra de vous et de vous seul “

Son homologue de l’intérieur Alassane Seidou s’est réjoui de la sortie de ces jeunes et leur a dit qu’il comptait sur eux pour relever les défis de l’insécurité. Le chef d’Etat Major Général de l’armée béninoise, le Contre-Amiral Patrick Aho a quant à lui, remercié Patrice Talon pour avoir trouvé avec le temps des solutions aux difficultés des différents corps de l’armée. Rappelons que parmi les jeunes agents, il y a 500 militaires, 500 policiers républicains et 100 agents des eaux et forêts.

Le commandant de leur centre de formation Sylvain Mahoussé MEDETO leur a promis un bel avenir dans l’armée s’ils se conduisent en professionnels. « Votre carrière dans les forces de défense dépendra de vous et de vous seul. Si vous (vous conduisez en professionnel), respectueux des lois de la République, votre avenir sous les drapeaux sera radieux » leur a-t-il dit. Après avoir reçu leurs fourragères, symbole de dévouement, de patriotisme. Ils ont animé un défilé militaire pour clôturer la cérémonie.