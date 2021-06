Dans le 3è arrondissement de la commune de Parakou, il s’est produit un fait singulier. Selon Frisson radio, un élu local a été agressé par des individus et a perdu deux dents. Les agresseurs sont deux jeunes dont un est diplômé en aménagement du territoire et le second, un conducteur d’engin lourd. Frisson radio rapporte que le chef quartier les a empêchés de prélever du sable sur son territoire. Cette interdiction lui aura coûté cher.

Face à la situation, les deux jeunes, pour s’opposer à l’élu local, auraient avancé comme argument, le manque d’emploi. Avec cet argument, ils estiment qu’on ne devrait pas les empêcher de prélever du sable. Ce qui a déclenché une dispute entre eux. Cette dispute s’est transformée en une bagarre au cours de laquelle, le chef quartier a reçu un coup de tête. Conséquence, il a perdu sur le champ deux dents. Venu à la rescousse du chef quartier, un conseiller en a aussi eu pour son grade. La police s’est saisie du dossier.