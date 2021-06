L’Algérie et le Bénin souhaitent renforcer le partenariat entre leurs institutions. C’est dans ce cadre que la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI) a signé avec son correspondant béninois une convention pour la création du Conseil d’Affaires Algéro-béninois. La cérémonie de signature de cet accord s’est déroulée le mercredi 09 juin dernier par visioconférence.

La partie algérienne était représentée par la Directrice générale de la Chambre algérienne de commerce et d’Industrie (CACI) Mme Ouahiba Behloul, l’ambassadeur plénipotentiaire d’Algérie au Nigéria et au Togo avec résidence à Abuja Hocine Latli, un représentant du Ministère du Commerce et d’Industrie d’Algérie et un représentant du ministère algérien des affaires étrangères. Du côté béninois, il y avait le vice-président de la CCI Bénin Casimir Migan et Arnauld Akakpo, président de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin. Ce dernier s’est réjoui de ce nouveau partenariat avec l’Algérie.

“Toutes les conditions étaient réunies pour un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties “

Il n’a pas caché son optimisme quant à la création d’un pont entre les deux pays, un pont indispensable pour le développement des affaires au Bénin et en Algérie. Son homologue algérienne Ouahiba Behloul a déclaré que cette convention entre la CACI et la CCIB traduit la forte volonté de l’Algérie de renforcer sa présence au Bénin et le Bénin, sa présence en Algérie

« Toutes les conditions étaient réunies pour un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties » a-t-elle ajouté. La signature de la convention a été faite dans la salle de conférence de la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie. Les documents signés seront envoyés à la CCIB par voie diplomatique.