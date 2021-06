Restaurer l’image de paix, de tolérance et d’hospitalité de Tchaourou, c’est l’objectif du forum sur la réconciliation et la paix sociale initié récemment par Karim Dramane, un natif de la localité. C’est la maison des jeunes de Tchaourou qui a servi de cadre à cette concertation entre fils et filles de la commune. Dans son allocution, Karim Dramane dit avoir lancé l’idée de ce forum parce qu’il était préoccupé par la situation qui prévalait dans sa collectivité territoriale d’origine.

Se « regarder dans le miroir de la République »

« Que faire pour que Tchaourou ne continue pas à s’isoler davantage à l’occasion des élections, à exposer nos braves chasseurs à des situations conflictuelles et suicidaires. (C’est ce qui m’a poussé à lancer l’idée d’une concertation dans la commune de Tchaourou » a-t-il déclaré. Pour le député Adam Bagoudou, cette rencontre est une opportunité donnée aux fils et aux filles de Tchaourou pour se « regarder dans le miroir de la République » et réfléchir sur de nombreuses interrogations et commencer par montrer les travers qu’il faut dorénavant éviter.

Pour ne pas être “absent au rendez-vous de l’histoire“

Le président de la fédération des associations de développement de Tchaourou ira dans le même sens. D’après Soumanou Chabi Gado, ce qui « grandit ce n’est pas de s’enfoncer tête baissée, mais de reculer pour sauvegarder l’essentiel ». Le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, également présent à ce forum a invité Tchaourou « à s’arrimer au développement de notre pays dont l’heure a sonné au risque d’être absent au rendez-vous de l’histoire », surtout en ces moments de changement de paradigme qui annoncent de belles perspectives pour les béninois et les béninoises.