A Ouidah, un réseau de vol de timbres a été démantelé. Deux voleurs de timbres fiscaux ont été arrêtés ce mardi 29 juin 2021 dans la commune de Ouidah dans le département de l’Atlantique. Ils ont été placés en garde à vue pour vol de timbres fiscaux à la mairie de la ville. Les deux présumés voleurs vont être présentés devant le procureur de la République, près le Tribunal de Ouidah ce mercredi 30 juin.

Les deux présumés voleurs arrêtés font partie d’un réseau de vol et de trafic de timbres fiscaux. La police a mis la main sur le cerveau de la bande et un complice. Selon les informations reçues, pour opérer, les mis en cause enlèvent des feuillets des registres de dépôt de signature avant de revendre les timbres fiscaux aux usagers. Cette situation prévaut surtout dans le 1er arrondissement. Arrêtés et placés en garde à vue au commissariat pour vol de timbres fiscaux à la mairie de Ouidah, les deux complices vont être présentés au procureur de la République du Tribunal de première instance de Ouidah ce mercredi 30 juin 2021.