Le gouvernement béninois poursuit ses efforts de dématérialisation des services publics. Il est désormais possible pour les personnes désireuses de participer aux examens et concours professionnels des enseignements maternel et primaire de faire leur préinscription en ligne. En effet, la Direction des Examens et Concours du ministère en question a mis en place une plateforme destinée à ces inscriptions.

Les examens et concours concernés

Pour participer donc aux sessions 2021 des examens et concours professionnels du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP), les candidats peuvent se rendre à l’adresse suivante :https://service-public.bj/. Les examens et concours concernés sont entre autres, le Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Conseiller Pédagogique (CAFCP), le Certificat d’Aptitude à l’Inspection Primaire (CAIP) , le Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP) et Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP).

Pour la mise au point de la plateforme, la (DEC-MEMP) a bénéficié de l’appui du Ministère de l’économie numérique et de l’Agence des Services et Systèmes d’information (ASSI). Le gouvernement a pour objectif de dématérialiser les services publics .