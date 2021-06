La non-qualification du Bénin à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2021, a laissé un goût amer au public sportif béninois; d’autant plus que ce billet était à portée de main. Les écureuils n’avaient besoin que d’un nul ou d’une défaite par 2 buts à 1 pour être présent au pays de Paul Biya en janvier prochain. Mais ils ont raté le coche. Dans cette campagne des éliminatoires, celui qui a excellemment joué sa partition est bien le gouvernement béninois.

” Un point sera fait au niveau de la FBF, de l’entraîneur et des joueurs eux-mêmes “

Il a mis tous les moyens à disposition pour que le Bénin tire son épingle du jeu. Wilfried Léandre Houngbédji, le porte-parole de l’exécutif béninois l’a d’ailleurs mentionné hier mercredi lors de son point de presse. Sans chercher un bouc émissaire, l’ancien journaliste a laissé entendre qu’un « point sera fait au niveau de la Fédération béninoise de Football (Fbf), de l’entraîneur et des joueurs eux-mêmes pour voir qu’est ce qui est à reconstruire, à améliorer, qui sont ceux qui sont à bout de parcours et qui pourraient céder la place à des plus jeunes plus déterminés et plus vaillants qu’eux ».

Prendre le maximum de points possibles à domicile

La leçon fondamentale à tirer de ces éliminatoires c’est qu’il faut maximiser les chances afin de prendre le maximum de points possibles lors des matchs à domicile, a-t-il poursuivi, convaincu que les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes en Guinée Conakry, même si les efforts n’ont pas suffi. S’ils avaient la possibilité de qualifier le Bénin ils l’auraient fait, se persuade t-il, puisque « l’équipe qui a joué mardi est composée d’à peu près les mêmes qui ont conduit l’épopée de 2019 en portant le Bénin pour la première fois de son histoire au stade des quarts de finale de la Can ».

Dans tous les cas, l’échec d’aujourd’hui doit être considéré comme annonciateur de grandes victoires à venir. Il faut s’en persuader. Il n’y a pas d’échec définitif. Nous avons manqué le rendez-vous de Cameroun 2021 mais nous seront présents à d’autres rendez-vous pour des performances beaucoup plus grandes, a-t-il conclu.