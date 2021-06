Il n’y aura pas de marche à Parakou contre la cherté des produits alimentaires. La demande d’autorisation de la marche, adressée aux autorités de la commune de Parakou a reçu une fin de non recevoir. Et donc, les 3000 participants attendus pour cette marche ne vont pas pouvoir se prononcer sur l’espace public, ce samedi 26 juin 2021, pour dire leur désarroi par rapport à la hausse vertigineuse des produits de première nécessité au Bénin ces derniers mois.

Selon Frisson radio, la demande d’autorisation de marche pacifique contre la cherté des produits alimentaires n’a été autorisée par les autorités. Et donc, il n’y aura pas de marche pacifique, ce samedi 26 juin à Parakou. Le maire de cette ville, Inoussa Chabi Zimé a opposé une fin de non recevoir à ceux qui ont demandé l’autorisation pour marcher. Il a laissé entendre que le gouvernement est en train de prendre d’ores et déjà des dispositions par rapport à la cherté des vivres, sujet qui sous-tend l’organisation de la marche.

Alors, il juge inutile cette marche. Face à la flambée des prix des produits de première nécessité, les Béninois manifestent leur impatience. Pour bon nombre de Béninois, la hausse des prix des vivres est la conséquence des réformes introduites dans le secteur des impôts. Mais, le gouvernement explique la situation par le fait de la baisse de la pluviométrie ces dernières années et par le fait des exportations incontrôlées des vivres du pays. Alors, il a interdit la sortie incontrôlée des vivres du pays vers d’autres destinations.