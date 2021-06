Réunis en conseil des ministres hier mercredi 09 juin, les membres du gouvernement ont pris diverses décisions dont la réduction du délai de paiement des créances publiques aux micros, petites et moyennes entreprises. Cette mesure vise à soutenir l’entrepreneuriat privé.

« Sensible aux difficultés que rencontrent ces entreprises dans le cadre du développement de leurs affaires, le conseil des ministres a décidé de faire mieux que ce que prévoit la loi. Ainsi le délai de paiement des créances sera désormais de 30 jours calendaires dès la constatation du service fait » a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji lors du point de presse organisé hier après la réunion gouvernementale. Notons que les prestataires privés devraient être payés par l’Etat dans un délai de 60 jours selon la loi.

Des plaintes sont parvenues au président de la République

Un délai qui n’était visiblement pas respecté puisque des plaintes sont parvenues aux oreilles du chef de l’Etat. « Très sensible à cette remontée d’information, il a demandé au ministre d’État en charge de l’Economie et des Finances de voir les mesures qui pourraient être prises encore aujourd’hui pour améliorer la pratique qui était déjà en cours. C’est ainsi qu’en observant la situation, en faisant les réajustements qu’il fallait et en passant les instructions qu’il faut, il est apparu que sous trentaine, il est possible de faire en sorte que les prestataires de l’Etat, notamment les Pme soient effectivement payées » a expliqué le Secrétaire général adjoint du gouvernement.