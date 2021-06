En raison de l’absence prolongée et non justifiée du Maire Edmond Babalèkon Laourou à son poste, le conseil des ministres du mercredi 02 juin 2021 a décidé de la révocation du président du conseil communal de Bantè. Véritable opposant au régime en place et proche de l’ancien ministre Komi Koutché en exil, le Maire de Bantè n’a eu aucune autre sanction que la révocation.

En effet, selon le compte-rendu du conseil des ministres, l’administration communale de Bantè est paralysée et malgré les multiples rappels à l’ordre, le maire Edmond Babalèkon Laourou n’a pas daigné rejoindre son poste. Par ailleurs, des observations faites par le ministre de la décentralisation au conseil, il ressort que « le maire s’est rendu coupable de violation des règles de déontologie administrative, faits constitutifs de faute lourde ».

Des dispositions de la loi portant organisation des communes en République du Bénin, l’article 54 précise que « le maire ou l’adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions ». S’appuyant sur cette disposition le conseil a décidé de la révocation du maire Edmond Laourou. Le gouvernement a instruit le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale à prendre « les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement conformément aux textes en vigueur ».