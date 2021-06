Au Bénin, un directeur d’école et un maître de cantine ont été mis aux arrêts pour vol de vivres. Les faits se sont déroulés à Ouèdèmè dans la commune de Lokossa. Il s’agit d’un directeur d’école de Ouèdèmè et de son maître. Ils auraient volé des vivres mis à leur disposition dans le cadre des cantines scolaires institués par le gouvernement depuis 2017.

Ils ne sont plus libres de leurs mouvements. Un directeur d’école et le maître de cantine ont été interpellés et attendent leur procès Impliqués. Ils sont impliqués dans une affaire de vol de vivres des cantines scolaires. Les faits se sont produits dans une école de Ouèdèmè dans la commune de Lokossa.

Les deux mis en cause ont pris une partie des vivres qui ont été mis à la disposition des écoliers de leurs écoles pour consommation. Informée, la police a procédé à leur arrestation. Ils sont depuis ce samedi 19 juin 2021 au commissariat et vont être présentés au procureur de la République ce lundi 21 juin.