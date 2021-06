Trois mois après son incarcération à la prison civile d’Akpro Missérété, l’opposante Réckya Madougou sera devant le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce jeudi 17 juin 2021. Pour la première fois depuis sa détention, la candidate recalée du parti Les Démocrates à la présidentielle du 11 avril dernier sera auditionnée par la Commission d’instruction de la CRIET.

L’ancienne ministre de Boni Yayi, Réckya Madougou va enfin être écoutée. En détention provisoire depuis le 5 mars pour « financement du terrorisme », elle va se présenter devant un juge de la CRIET ce jeudi 17 juin 2021. Elle qui, selon Me Antoine Vey, l’un des deux avocats français, est détenue dans des conditions inhumaines. En effet, depuis son incarcération, l’opposante a eu droit à deux visites de l’avocat français. Selon Antoine Vey, ces deux rencontres, entre sa cliente et son conseil ont duré quatre heures et demie au total, dans un parloir particulier et sous surveillance stricte. Il a indiqué qu’une vitre le séparait de sa cliente ce qui ne lui a pas vraiment permis d’échanger avec elle. En tout cas, les choses ont évolué dans ce dossier et la détenue a obtenu une audience qui va se tenir ce jour. Il faut attendre cette audience pour voir dans quel sens ce dossier va évoluer. Il faut rappeler que Réckya Madougou est mise en cause dans une procédure d’enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mama Touré et Georges Sacca. Elle avait été interpellée en mars dernier à Porto-Novo par la police républicaine qui exécutait un mandat d’amener de la CRIET.