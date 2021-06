Clément Bonda Ytembe, un jeune camerounais, a été arrêté par les forces de l’ordre après avoir insulté le président Paul Biya. Il s’agit d’un employé d’une bananeraie qui s’est insurgé dans une vidéo, de ses conditions de travail et de son salaire précaire. Cependant, il a imputé la responsabilité de sa situation aux membres du gouvernement et au chef de l’Etat Paul Biya.

« J’assume ma parole »

Selon les informations de la presse camerounaise, il a fustigé la gestion du pays et des fonds devant permettre de lutter contre la covid-19. Devant une caméra de téléphone tenue par un de ses collègues, il a déclaré : « On est ici […], on travaille de 6h à 18h, on nous paie 32.000 FCFA (59 dollars) [le mois]. Vous êtes à Yaoundé, vous volez les 180 milliards (326 millions de dollars). Le gros c*l de vos mamans. Allez tourner! [une insulte, en parler local au Cameroun], vous et Paul Biya, le gros c*l de vos mamans! J’assume ma parole ». La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux dans le pays. Il n’a pas fallu longtemps pour que les forces de l’ordre mettent la main sur lui et sur deux de ses compagnons, accusés de complicité.

L’objectif des autorités est de les humilier

Selon leur avocat, Me Fabien Kengne, ils sont accusés de « propagation de fausses nouvelles via les réseaux sociaux » et « d’outrage au Président de la République et aux membres du gouvernement ». Leur avocat a publié les photos de leur interpellation, qui ont également fait le tour des réseaux sociaux. On peut voir les mis en cause menottés et assis à même le sol. A en croire certains défenseurs des droits de l’homme et des internautes, l’objectif des autorités est de les humilier, ou d’en faire un exemple.