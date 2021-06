Le match opposant les écureuils du Bénin aux joueurs de l’équipe nationale de la Sierra Leone aura finalement lieu. Il sera joué le 14 Juin 2021, à Conakry en Guinée, en tant que dernier match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021. Le tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché, ce jeudi 10 juin 2021, dans cette affaire, en confirmant la décision de la Confédération africaine de football (CAF).

les Ecureuils du Bénin avaient exigé une exclusion de la SLFA

La rencontre était initialement prévue pour le 31 mars 2021. Cependant, les joueurs béninois n’avaient pas accepté de jouer le match, après que cinq de leurs meilleurs joueurs aient été contrôlés positifs à des tests douteux à la covid-19. Ceux-ci sont : le milieu de terrain Jodel Dossou, l’attaquant Steve Mounié et les défenseurs Cédric Hountondji et Khaled Adénon. Visiblement assez irrités, les Ecureuils du Bénin avaient exigé que la fédération sierra léonaise de football (SLFA) soit non seulement déclarée forfait pour cette rencontre, mais aussi exclue de la CAN 2021. Cependant, ils n’avaient pas obtenu gain de cause.

Elles n’ont pas respecté le protocole sanitaire de la CAF

Dans cette affaire, le TAS avait reconnu que les autorités sierra léonaises avaient beaucoup à se reprocher. En effet, selon l’instance, elles n’ont pas respecté le protocole sanitaire de la CAF. « À leur départ du Bénin, les joueurs béninois ont subi des tests Covid-19, qui se sont révélés tous négatifs. En arrivant à l’aéroport de Freetown/Sierra Leone, aucun test Covid-19 n’a été organisé, contrairement à ce qui était prévu par le protocole sanitaire de la CAF. Ce n’est qu’une fois arrivés à leur hôtel que les joueurs béninois se sont faits tester. Cinq joueurs ont été déclarés positifs et ont appris les résultats en arrivant au stade, soit moins de 2h avant le début du match » a déclaré la TAS.