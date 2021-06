Dimanche soir dans une ville du sud de l’Ontario, quatre membres d’une famille musulmane ont tous perdu la vie dans un accident prémédité. Une cinquième personne, un enfant, a échappé à la mort mais a été gravement blessé. L’accident est survenu alors qu’ils marchaient dans leur quartier. L’auteur du drame a foncé tout droit vers eux à bord d’un camion, sur la rue Hyde Park, à la hauteur de la rue South Carriage. Après avoir accompli sa mission, il a pris la fuite. Il a par la suite lui-même appelé le 911 près de 30 min plus tard et s’est rendu à la police.

D’après la police locale, l’accident a été provoqué. Selon Paul Waight, enquêteur de la police de London, des preuves existent et qui prouvent que l’accident a été planifié et prémédité. « Il y a des preuves qu’il s’agissait d’un acte prémédité et planifié, motivé par la haine. Nous croyons que les victimes ont été ciblées parce qu’elles étaient musulmanes » a-t-il déclaré. Le suspect, un homme âgé de 20 ans a été arrêté. Il est inculpé de quatre meurtres avec préméditation et une tentative.

“J’ai le cœur brisé pour la famille”

Pour Steve Williams, le chef de la police, tout porte à croire que les victimes ont été la cible d’un acte haineux en raison de leur foi islamique. « J’ai le cœur brisé pour la famille des quatre personnes qui ont été tragiquement tuées hier soir à Hyde Park. Les mots ne peuvent exprimer ce que nous ressentons en de tels moments, et je sais que tout London partage ce chagrin », a commenté le maire de London, Ed Holder.