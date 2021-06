La chaleur est de plus en plus insupportable au Canada. En effet, une vague de chaleur caniculaire du jamais vu dans l’ouest du pays est à l’origine de plusieurs dizaines de décès. Hier mardi 29 juin 2021, les autorités ont indiqué que ces morts ont soudainement eu lieu durant ces derniers jours dans la ville de Vancouver, avec une température qui a atteint 49,5°C.

233 signalements de décès reçus

Dans un communiqué, Steve Addison, porte-parole de la police de Vancouver a fait savoir que la région « n’a jamais connu une telle chaleur et, malheureusement, des dizaines de personnes en sont décédées ». La police fédérale a également estimé que la majorité des décès sont causés par la chaleur. La situation a été confirmée par les services du médecin-légiste de Vancouver. Selon ces derniers, il y a eu « une augmentation importante du nombre de morts signalées » depuis la fin de la semaine dernière « où la chaleur extrême a joué un rôle ». Il faut dire que les signalements reçus par ces services ont été plus élevés que d’habitude. Alors qu’en temps normal 130 signalements de décès en moyenne étaient reçus, les services du médecin-légiste de Vancouver ont indiqué, dans un communiqué, en avoir reçu 233.

« Ce temps peut être mortel » pour les personnes vulnérables

Notons que cette période est fortement préjudiciable notamment pour les personnes d’un certain âge. A en croire Mike Kalanj, un porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada : « Ce temps peut être mortel pour les membres vulnérables de notre communauté, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents » a-t-il déclaré avant d’inviter les populations à s’assurer que « leurs proches et leurs voisins vont bien ».