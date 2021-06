C’est une prouesse dans le domaine de l’immobilier qui a été réalisée en Chine. En effet, une compagnie chinoise a érigé en 28 heures et 45 minutes top chrono un immeuble composé de dix étages. Le projet a vu le jour dans la ville de Changsha. La construction qui a été réalisée par la société Broad Group, a utilisé des technologies innovantes.

Les modules se présentent sous la forme de conteneurs pliés

La construction de l’immeuble a en effet fait appel à l’utilisation d’unités modulaires conçues en acier inoxydable, qui ont également été mis au point dans une usine du groupe. Selon les informations du média Dezeen, les modules utilisés par Board Group se présentent sous la forme de conteneurs pliés. Par la suite, une fois qu’ils sont posés sur les fondations, ils commencent à se déplier. Cependant, l’entreprise est allée beaucoup plus loin dans la manière de construire l’immeuble. En effet, les modules comprenaient déjà toutes les installations électriques nécessaires au bâtiment.

« Il convient parfaitement aux résidences de luxe »

D’après la compagnie, l’installation sur site est « extrêmement simple : il suffit de serrer les boulons et de connecter l’eau et l’électricité, aussi vite que dix étages peuvent être érigés en une journée ». Notons que Board Group n’a pas manqué de souligner que cette forme de construction est idéale notamment pour les résidences de luxe. « Il convient parfaitement aux résidences de luxe, aux gratte-ciels de 200 étages et également aux bâtiments publics et résidentiels » a-t-il ajouté.