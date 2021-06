Les résultats de l’enquête réalisée par Afrobaromètre sur l’évolution des objectifs de développement durable (Odd) dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre montrent quelques progrès du Bénin dans plusieurs domaines. La corruption a par exemple régressé. C’est ce qu’indique Richard Dansou, chargé de programme pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Afrobaromètre. « Du 22 novembre au 7 décembre 2020…nous avons obtenu de bonne note par exemple sur les inégalités. On s’est rendu compte que la corruption a vraiment diminué. (En ce qui concerne) l’énergie propre il y a plus de raccordements au réseau en 2020 qu’en 2014 » a-t-il déclaré sur les antennes de la radio nationale.

Richard Dansou fait cependant savoir, qu’il y a beaucoup d’efforts à faire. Pour ce qui est de la faim par exemple, le Bénin n’a pas fait une bonne prestation, informe le chargé de programmes à Afrobaromètre. Il faudra donc que le pays renforce ses performances dans ce domaine et dans bien d’autres parce que outre le manque de nourriture pour manger à sa faim, le béninois manque aussi d’argent pour acheter les médicaments afin de se faire soigner. Il y a également la fréquence de manque d’eau.

« Les efforts sont fournis » reconnaît Richard Dansou, mais « est-ce que ces efforts arrivent à toucher les bénéficiaires qui sont les ménages » s’interroge-t-il. Le béninois parle également du chômage qui reste un problème dans le pays. Pour rappel, Afrobaromètre est projet de recherches panafricain qui collecte et dissémine l’opinion des citoyens sur plusieurs thématiques. Au Bénin, plusieurs citoyens ont été enquêtés. Les données recueillis ont donc été consignées dans un document appelé bulletin Odd.