L’international brésilien Neymar a récemment été pris par l’émotion à l’issue du match opposant le Brésil au Pérou (4 – 0). Lors d’une interview accordée au média SBT, l’attaquant du PSG a laissé couler des larmes, tout en évoquant les choses compliquées qu’il a traversées ces dernières années.

Son parcours au cours de ces dernières années n’a pas été aisé

« J’ai traversé beaucoup de choses au cours des deux dernières années qui ont été compliquées. Les chiffres ne représentent rien par rapport au bonheur que j’ai en jouant pour le Brésil. Aujourd’hui, nous vivons une période difficile dans le monde. Être le miroir de quelqu’un, donner de la joie à quelqu’un est un bonheur énorme » a-t-il déclaré. Même si le joueur n’a pas précisé ce qu’étaient ces choses compliquées, son parcours au cours de ces dernières années n’a pas été aisé. Récemment, une affaire d’affaire d’agression sexuelle lui a valu la rupture de son contrat avec l’équipementier Nike. Neymar avait en effet refusé de participer à une enquête interne concernent l’agression sexuelle présumée d’une salariée de la compagnie.

Il avait été accusé d’agression sexuelle

Il y a deux ans, ses blessures à répétitions ne lui avaient pas permis de participer à la Copa America. Toujours au cours de cette même période, il avait été accusé d’agression sexuelle. Cependant, quelques temps après, il a été acquitté. Pour rappel, au cours du match entre le Brésil et le Pérou, Neymar a grandement participé à la victoire de la Seleçao. Il a marqué un but et réalisé deux passes décisives ayant entrainé les deux derniers buts.

🇧🇷 "Esses números não são nada perto do que realmente importa para mim, que é vestir a camisa da seleção brasileira", afirmou Neymar, um dos maiores artilheiros da história da Amarelinha #CopaAmericaNoSBT pic.twitter.com/vWcPskVlAB — SBT Sports (@sbt_sports) June 18, 2021