Mesdames et messieurs les journalistes, Mesdames et messieurs les professionnels de la communication et des médias sociaux,Mesdames et messieurs,Je voudrais vous témoigner à nouveau, au nom de mon parti, toute ma reconnaissance pour votre disponibilité et votre contribution à l’animation de la vie politique en Côte d’Ivoire. Je vous remercie infiniment pour avoir répondu aussi massivement à notre invitation dans le cadre de cette conférence de presse.Mesdames et messieurs les journalistes,

Le 4 décembre 2020 Dès la délivrance de ses passeports diplomatique et ordinaire, le président Laurent GBAGBO m’a immédiatement instruit à prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour étudier, avec celles-ci, les conditions de son retour en Côte d’Ivoire, dans la quiétude et en application des dispositions de la loi N° 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d’ancien président de la République et d’ancien chef ou président d’institution nationale. Le 7 décembre 2020 J’ai adressé un courrier de demande d’audience au Premier Ministre d’alors, Monsieur Hamed Bakayoko. LE 6 JANVIER 2021 Le Premier Ministre Hamed Bakayoko, entouré des ministres de la Sécurité et de la réconciliation nationale, m’a reçu, marquant ainsi le début des discussions avec les autorités sur le retour du Président Laurent Gbagbo. Le 24 février 2021 A l’occasion de la présentation officielle du Comité National d’Accueil, j’ai informé l’opinion nationale et internationale que le Président Laurent Gbagbo a décidé de rentrer en Côte d’Ivoire mi-mars 2021. Le 10 mars 2021 La Côte d’Ivoire apprend avec stupeur le décès du Premier Ministre Hamed Bakayoko.Par respect pour le deuil national, et avec la volonté d’y apporter notre pleine contribution, le retour du Président Laurent Gbagbo a été reporté à une date ultérieure. Le 7 avril 2021 Le Président Alassane Ouattara a déclaré au cours du Conseil des ministres et je cite :« Quant à Messieurs Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d’Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyages de Monsieur Laurent Gbagbo, ainsi que ceux des membres de sa famille, seront pris en charge par l’Etat de Côte d’Ivoire.Les dispositions seront également prises pour que Monsieur Laurent Gbagbo bénéficie, conformément aux textes en vigueur, des avantages et des indemnités dus aux anciens Présidents de la République de Côte d’Ivoire. » Le 3 mai 2021 Sur instruction du Président Ouattara, j’ai été reçu par le Premier Ministre Achi Patrick pour la reprise des discussions sur le retour du Président Laurent Gbagbo.Depuis cette date, les échanges sont réguliers avec les autorités sur tous les aspects du retour du Président Laurent Gbagbo, dans le cadre de la loi. Le 31 mai 2021 Le Président Laurent Gbagbo m’a demandé d’annoncer officiellement qu’il a décidé de rentrer en Côte d’Ivoire le 17 juin 2021.

Mesdames et messieurs les journalistes, Je vous informe que les discussions se poursuivent régulièrement pour faire avancer l’ensemble des dossiers. Aujourd’hui, je vous confirme solennellement que le Président Laurent Gbagbo arrivera à Abidjan le jeudi 17 juin 2021, par vol en provenance de BRUXELLES.Une deuxième chose importante : Le Président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le Président Laurent Gbagbo. Au nom du Front Populaire Ivoirien,Au nom de tous les pros-Gbagbo, Je voudrais remercier le Président Ouattara pour cet acte important, qui pour moi, va dans le sens de la réconciliation nationale. Nous espérons que les autres dispositions prévues par la loi seront mises en œuvre incessamment.Je vous remercie

Dr ASSOA Adou, SECRETAIRE GENERAL DU FPI, Lundi 14 juin 2021