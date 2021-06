Ce Lundi, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé un appel. Le directeur général de l’OMS a demandé aux fabricants de vaccins de mettre la moitié de leur production de doses à la disposition de l’initiative internationale Covax cette année. Car malgré l’avancée notable des campagnes de vaccination à travers le monde, l’inégalité des taux de vaccination pour les revenus modestes s’accentuait un peu plus. L’appel du Responsable mondial de la Santé sonnait également comme une requête aux pays les plus riches de la planète qui doivent se réunir en sommet du 11 au 13 juin 2021 prochains au Royaume Uni.

Ghebreyesus demande 50 % de doses disponibles

COVAX, est la seule initiative mondiale qui travaille avec les gouvernements et les fabricants pour garantir que les vaccins COVID-19 soient disponibles dans le monde entier, notamment pour les pays à revenu élevé et faible. Selon l’OMS, depuis que les premières doses de COVAX ont été expédiées et livrées au niveau international, au Ghana notamment le 24 février 2021 ; ce sont plus d’une centaine d’économies qui ont reçu les vaccins COVID-19 salvateurs, avec plusieurs dizaines de millions de doses distribuées sur six continents. Des doses fournies par trois fabricants : AstraZeneca, Pfizer-BioNTech et le Serum Institute of India (SII). Et ce n’était pas assez.

Certes au 04 Juin, Covax avait expédié plus de 80 millions de doses dans 129 pays et territoires, mais cela était selon l’Organisation bien moins que prévu. En mai, le Dr Tedros avait déclaré que plus de 75 % de tous les vaccins disponibles avaient été administrés dans seulement 10 pays ; alors que « le nombre de doses administrées dans le monde jusqu’à présent aurait été suffisant pour couvrir tous les agents de santé et les personnes âgées, si elles avaient été réparties équitablement ».

Ce Lundi, le directeur de l’OMS prévenait que c’est la « distribution inéquitable des vaccins » qui « a permis au virus de continuer à se propager, augmentant le risque d’émergence d’une variante qui rend les vaccins moins efficaces ». Aussi a-t-il demandé aux laboratoires et autres société engagées dans la fabrication et la production des vaccins, « d’accorder à Covax le droit de premier refus sur les nouveaux volumes de vaccins ou de s’engager à mettre à disposition 50 % de leurs volumes à Covax cette année ».