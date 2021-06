Ce samedi 19 juin 2021, des milliers de Brésiliens étaient descendus dans les rues pour manifester contre la riposte du président Jair Bolsonaro à la pandémie coronavirus. Les citoyens reprochent à leur président de n’avoir pas assez rapidement acquis des vaccins et de remettre en question la nécessité de porter un masque. Après les États-Unis, le Brésil fait partie des pays qui ont enregistré les plus grands nombres de décès au monde dus au coronavirus. Avec les chiffres officiels qui sont attendus tard samedi, le Brésil devrait dépasser les 500 000 morts.

Le gouvernement fait face à de vives critiques pour avoir laissé passer des opportunités antérieures d’acheter des vaccins. Le fabricant de produits pharmaceutiques Pfizer avait indiqué qu’il n’avait reçu aucune réponse aux premières offres de vente de vaccins au gouvernement entre août et novembre 2020. « Nous protestons contre le gouvernement génocidaire de Bolsonaro qui n’a pas acheté de vaccins et n’a rien fait pour prendre soin de sa population l’année dernière », a déclaré une manifestante. A ce jour, seulement 11% des Brésiliens sont complètement vaccinés et 29% ont reçu une première dose, d’après les données du ministère de la Santé.

Une enquête sur la réponse du gouvernement

D’après le radiodiffuseur brésilien Globo, des manifestations avaient eu lieu dans au moins 44 villes de 20 États. Les manifestants ont largement affirmé que les près de 500 000 morts étaient une forme de génocide perpétré par le gouvernement contre le peuple brésilien, brandissant des pancartes exigeant que Bolsonaro soit démis de ses fonctions. Un comité sénatorial spécial enquête sur la réponse du gouvernement de Bolsonaro à la pandémie. Le comité a souligné les efforts tardifs du gouvernement pour acquérir des vaccins tout en donnant la priorité aux traitements non approuvés contre le virus.