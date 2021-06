Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président américain, a exhorté la Chine jeudi à publier les dossiers médicaux de neuf personnes. Cela pourrait permettre de savoir si le coronavirus est apparu pour la première fois à la suite d’une fuite de laboratoire. Les dossiers en question concernent trois chercheurs de l’Institut chinois de virologie de Wuhan qui seraient tombés malades en novembre 2019, et six mineurs qui sont tombés malades après être entrés dans une grotte de chauves-souris en 2012.

Les chercheurs de Wuhan ont ensuite visité la grotte pour prélever des échantillons sur les chauves-souris, tandis que trois des mineurs sont décédés. Dans une interview avec le journal Financial Times (FT), le Dr Fauci a déclaré qu’il continue de croire que le coronavirus a d’abord été transmis à l’homme via des animaux, arguant qu’il était « entièrement concevable que l’origine du Covid-19 se soit trouvée dans cette grotte, et qu’il ait commencé à se propager naturellement ou soit passé par le laboratoire ».

“Nous devons continuer à enquêter”

« J’ai toujours pensé que la probabilité écrasante, étant donné l’expérience que nous avons eue avec le SRAS [syndrome respiratoire aigu sévère], le MERS [syndrome respiratoire du Moyen-Orient], Ebola, le VIH, la grippe aviaire, la pandémie de grippe porcine de 2009, était que le virus a sauté sur les espèces. Mais nous devons continuer à enquêter jusqu’à ce qu’une possibilité soit prouvée », a souligné le conseiller médical en chef de Biden.

L’interview intervient après que Fauci ait affirmé que les récentes révélations suggérant qu’il avait été averti au tout début de la pandémie que le virus pourrait avoir été « conçu » avaient été « sorties de leur contexte ». Les e-mails présumés auraient couvert la période entre janvier 2020 et juin 2020, montrant comment Fauci a géré le flux massif d’informations alors que la pandémie commençait à ravager les États-Unis.

90 jours pour obtenir des informations

A la fin du mois dernier, le président Joe Biden a donné 90 jours aux agences de renseignement de son pays pour obtenir et analyser plus d’informations sur les origines du Covid-19. Il a également promis d’inciter la Chine à « participer à une enquête internationale complète, transparente et fondée sur des preuves et à fournir l’accès à toutes les données et preuves pertinentes ».