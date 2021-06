La pandémie relative au nouveau coronavirus aurait visiblement fait plus de victimes qu’on ne le croit en Afrique. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une étude américaine. Selon les résultats de cette enquête, le bilan réel pourrait être évalué à trois ou quatre fois plus que ce qui est annoncé. L’Institut de mesure de la santé de l’Université de Seattle, aux États-Unis estime que, l’an dernier, la pandémie aurait fait jusqu’à 500 000 morts. Les scientifiques estiment que les données peuvent être faussées à cause de plusieurs aspects.

« Les tests ne sont pas disponibles et, quand ils le sont, les laboratoires de qualité ne sont pas disponibles ou le personnel pour le faire. Quand une personne est décédée, elle n’est pas testée pour déterminer si elle avait le Covid ou non. », a analysé Abdou Salam Gueye, responsable des programmes d’urgence au Bureau régional Afrique de l’OMS.

Les cimetières ne sont pas peuplés en Afrique selon un expert

Sans pour autant prendre le contre-pied de la déclaration de l’analyste, un autre partenaire de l’Organisation Mondiale de la Santé était assez mesuré dans ses propos. Il s’agit du docteur Thierno Baldé, chef de l’unité partenariats opérationnels à l’OMS Afrique. Pour lui, même si les données n’ont pas été fiables, les cimetières africains ne sont pas saturés comme dans d’autres régions.