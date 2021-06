Il y a quelques semaines, le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi recevait sa seconde dose de vaccin contre la covid-19. Malheureusement pour lui, il a été testé positif à la covid, il y a quelques heures. En effet, la propagation du variant Delta, anciennement appelé variant Indien, laisse craindre le pire.

En Tunisie, alors que l’épidémie était plutôt contrôlée, voilà qu’une nouvelle vague semble déferler sur le pays. Une nouvelle vague a touché le Premier ministre. C’est via Facebook qu’il a annoncé la nouvelle, expliquant avoir été testé positif, mais qu’il ne ressentait absolument aucun symptôme. La vaccination serait la raison numéro un.

En Tunisie, le 1er ministre testé positif

Il a profité de sa vidéo pour rappeler que même en étant vacciné, il était possible d’attraper le virus. Or, les multiples solutions existant actuellement sur le marché permettent d’avoir un taux d’anticorps assez élevé pour ne pas souffrir des symptômes de la covid-19. De quoi considérablement réduire les risques liés à une possible hospitalisation.

Une nouvelle vague laisse craindre le pire

Pour autant, Hichem Mechichi reconnaît volontiers que sa contamination semble être la preuve même qu’une nouvelle vague traverse actuellement le pays. Il a cependant indiqué que les autorités et le gouvernement faisaient tout, à cette heure, pour débloquer de nouvelles doses. Malgré la hausse impressionnante des cas, l’exécutif se refuse toutefois à décréter un confinement général à cause, principalement, des répercussions économiques et sociales qu’une telle décision peut avoir.