Cela fait déjà plus d’un an que le télétravail s’est imposé à travers le monde. Cette situation inédite a été bien évidemment occasionnée par la crise sanitaire qui a pris de court les gouvernements mais aussi les entreprises qui ont dû faire face aux mesures drastiques mises en place pour endiguer l’épidémie à travers le monde. Ce qui était auparavant réservé aux entreprises américaines qui avaient, pour certains, une avance sur les autres s’est rapidement imposé comme modèle pour la plupart des entreprises, grandes comme petites.

Confinement général, fermetures des commerces non essentiels étaient les maîtres-mots du monde du travail de ces derniers mois. En France, où le télétravail était une activité sommaire et épisodique des grands groupes américains pour la plupart, on a dû composer avec le travail à distance. De nombreuses anecdotes particulières ont été d’ailleurs répertoriées un peu partout dans le monde. Les entreprises ont dû délaissés leurs locaux, les espaces de coworking comme JDS Center ont elles-aussi du fermer certains ont carrément dû les rendre pour réaliser des économies face à la baisse drastique des revenus.

Assouplissement du télétravail, retour progressif à la normale

En France, l’annonce du gouvernement Macron d’assouplir le télétravail, qui, à cette troisième étape du déconfinement n’est plus obligatoire à 100% va changer la donne. La plupart des entreprises ont déjà commencé à rappeler leur personnel, même un retour à temps plein n’est pas évoqué partout. La ministre Borne avait quant à elle recommandé un rythme de 3 jours en télétravail et 2 jours sur site, pour les métiers qui n’exigent bien évidemment pas, une présence à temps plein sur le lieu de travail. Mais d’ores et déjà, d’aucuns tablent sur une percée du coworking, surtout dans le domaine des indépendants. Mais une chose reste certaine, la crise du coronavirus aura contribué sans aucun doute à comprendre l’importance du télétravail. L émergence de nouvelles plateformes de réunion comme Zoom aura parachevé cette mutation du milieu de travail. Les entreprises auront ainsi appris à mettre en avant le travail à distance dans l’efficacité.