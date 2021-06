Nommé Chris Williamson, ce jeune étudiant en soins infirmiers en Géorgie au Etats-Unis s’est réveillé un matin en tant que milliardaire. Même s’il pouvait se vanter de l’avoir été, il n’a toutefois pas pu profiter de cette somme mirobolante qui lui est venue par erreur. En effet Williamson a déclaré qu’il avait investi environ 20 $ dans la crypto-monnaie appelée Rocket Bunny et c’est cette somme qui par miracle s’est transformée en un montant à treize chiffres.

« Je me suis réveillé, il est 9 heures du matin et je vérifie toujours mon téléphone pour vérifier comment ma crypto se passe et j’aime bien le regarder, je me réveille et je me dis non, je dors », a confié à Fox5 l’étudiant qui n’en croyait pas ses yeux. « Je le regarde à nouveau et je me dis… à ce moment-là, je tombe littéralement de mon lit, et je cours vers mon bureau et je me connecte à l’application Coinbase et à d’autres trucs et je parle à mes amis », a-t-il déclaré.

“Quelque chose ne va pas”

Il a alors cherché à vendre la cryptomonnaie en contactant un ami pour avoir de l’aide et c’est à celui-ci de lui notifier que « quelque chose ne va pas ». Lorsqu’il a tenté de déplacer la crypto-monnaie vers un autre portefeuille, Williamson a indiqué qu’elle n’affichait pas le même prix. C’est à ce moment-là qu’il a contacté Coinbase qui a répondu qu’ils étudiaient le problème. Il a dit qu’il avait également essayé de contacter Rocket Bunny, mais qu’il n’avait pas eu de suite.

“Je vais juste m’amuser avec ça à ce stade”

« Alors, c’est à ce moment-là que je me dis ‘’D’accord, je vais juste m’amuser avec ça à ce stade’’. Alors, je suis allé sur Twitter », a-t-il déclaré. Selon lui, lorsqu’il regardait les chiffres, c’est comme s’il n’y a aucun moyen qu’il obtienne ce montant d’argent. Il a même plaisanté en écrivant à Coinbase lui disant qu’il se contenterait de 5% par dollar. Williamson a déclaré qu’il s’attendait à ce que la grosse somme disparaisse à tout moment, mais au lieu de cela, elle a augmenté au cours des derniers jours.

Well the deadline I gave them to write me my check is near! I’m about to be on some Billy Madison sh*t. 😂🤣 @RocketBunny2021 @coinbase @CoinbaseSupport pic.twitter.com/vyTIyvBGty — Christopher Williamson (@Christo44044658) June 16, 2021