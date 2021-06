Kobe Bryant, membre de longue date des Lakers de Los Angeles qui a récemment été intronisé à titre posthume au Basketball Hall of Fame, sa fille Gianna et sept autres personnes à bord ont été tuées dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020. Ils voyageaient vers la Mamba Sports Academy à Thousand Oaks, en Californie, où devait avoir lieu un match jeunesse de basketball. Un accident qui selon les conclusions de l’enquête a été le fait à la fois, des mauvaises conditions météorologiques, et du manque de préparation du pilot. Et ce Mardi, des documents juridiques révélaient que la veuve du basketteur a intenté une action en justice contre la compagnie d’hélicoptère.

Vanessa Bryant demande des comptes

En février, le Conseil national de la sécurité des transports a annoncé que l’accident avait très probablement été causé par le vol de Zobayan dans les nuages, en violation des règles fédérales. Les conditions météorologiques selon les conclusions du conseil l’auraient aveuglé et désorienté. Il avait pensé que l’hélicoptère montait alors qu’en fait qu’il descendait, ont-ils découvert. Zobayan était un pilote de longue date pour Kobe Bryant et sa famille.

Vanessa Bryant a ensuite poursuivi la société qui possédaient et exploitait l’hélicoptère, ainsi que la succession du défunt pilote d’hélicoptère, les accusant de négligence ayant causé la mort injustifiée des membres de sa famille. Selon des extraits de la plainte, révélés ce mardi et dont les termes restent encore confidentiels ; la veuve du basketteur a accusé le propriétaire de l’hélicoptère, Island Express Holding Corp, de ne pas avoir équipé son hélicoptère d’un système d’évitement et d’avertissement du trafic.

Elle a également déclaré que l’exploitant de l’hélicoptère, savait ou aurait dû savoir qu’il lui était interdit d’utiliser cet hélicoptère selon les règles en vigueur, pour les conditions brumeuses ou nuageuses comme celles du matin de l’accident. Vanessa Bryant rejointes par trois autres familles qui ont perdu des êtres chers dans l’accident qui a fait neuf morts, a demandé des dommages-intérêts en échange des pertes qu’elles ont subies.