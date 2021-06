Djimon Hounsou est de retour sur les écrans. L’acteur d’origine béninoise est à l’affiche de « Sans un bruit 2 », cette semaine en France. Le film est la suite du premier opus « Sans un bruit », classé dans la catégorie des films d’horreur. La nouvelle production est sortie dans les salles françaises hier mercredi 16 juin. Dans un entretien accordé à Ciné Séries, Djimon Hounsou, l’acteur béninois raconte sa venue dans le film.

« J’ai reçu un coup de fil de John Krasinski alors qu’il préparait ce deuxième film Sans un bruit. Il m’a dit qu’il avait besoin d’un nouveau personnage et qu’il avait tout de suite pensé à moi, que je correspondais à ce personnage. Je n’avais donc pas beaucoup à composer, et comme Sans un bruit a été un succès international, il y avait finalement peu de réflexion à faire pour rejoindre la famille du premier film » a t-il déclaré. Signalons que le second opus du film d’horreur était attendu le 18 mars dans les salles françaises, mais à cause de la crise sanitaire, cette date a été constamment repoussée.

“Un film passionnant pour un acteur”

« Sans un bruit 2 est un film passionnant pour un acteur : il nous oblige à travailler uniquement avec notre corps, et avec l’intensité de notre regard » apprécie Djimon Hounsou sur BFMTV. Comme l’acte 1, Sans un bruit 2 est en passe de devenir également un succès commercial. En effet pour son troisième week-end d’exploitation aux Etats Unis, le film totalise 11,7 millions de dollars et se place en 1ère position du Box-office américain.