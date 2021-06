L’ancien président américain Donald Trump est de retour dans l’actualité grâce à une interview sur Fox News lundi matin. Trump a passé en revue plusieurs sujets dont sa suspension par les réseaux sociaux, la gestion du pouvoir par Biden, le prix du Bitcoin ainsi que la question d’une éventuelle candidature pour les élections à venir. Concernant la monnaie électronique Bitcoin et le marché boursier en général, Trump a déclaré qu’il n’avait de participation dans aucun des deux marchés.

Selon lui, le marché est actuellement trop « haut » et a affirmé que le Bitcoin ressemble à de l’arnaque. « Bitcoin, cela ressemble à une arnaque. J’ai été surpris, vous savez, chez nous, c’était à 6 000 $ et bien moins. Je n’aime pas ça parce que c’est une autre monnaie en concurrence avec le dollar, […]. Je veux que le dollar soit la monnaie du monde, c’est ce que j’ai toujours dit » a déclaré Trump.

“Franchement, je suis très heureux”

Bien qu’il ait souvent critiqué son successeur, le 45e président américain a salué certaines actions de Biden. Après avoir fait l’éloge de la politique étrangère de son administration et disant qu’il était « très fier » que les États-Unis « se soient débarrassés de certaines de ces guerres sans fin », Donald Trump a exprimé son soutien à la décision de l’administration Biden de poursuivre le retrait d’Afghanistan. « Nous avons commencé à faire rouler ce train, il était sur le point de s’achever, et franchement, je suis très heureux qu’ils continuent de le faire », a-t-il déclaré.

Concernant sa suspension de Facebook qui a été prolongée jusqu’en janvier 2023 au moins, Trump a fustigé le PDG de la société, Mark Zuckerberg, le qualifiant de personne « dangereuse ». Il a poursuivi en disant que Zuckerberg lui rendait visite à la Maison Blanche et le félicitait d’être « numéro un sur Facebook ». « Vous savez, Zuckerberg venait à la Maison Blanche pour dîner avec moi, ça ne pourrait pas être plus gentil. “Monsieur, vous êtes numéro un, félicitations, numéro un sur Facebook”, toutes ces conneries. Il amenait sa femme », a rappelé Trump.

“Ils finiront par être arrêtés”

« Ils doivent être arrêtés et ils le seront, ils finiront par être arrêtés », a déclaré Trump à propos de Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux, qualifiant la décision de son interdiction, de menace à la liberté d’expression. « Nous n’avons plus la liberté d’expression, et qui sont-ils pour nous dire de quelle idéologie nous devrions parler, de quelle politique nous devrions parler. Ils sont une honte », a lâché Trump.

A propos d’une probable candidature à la Chambre en 2022, l’ancien président a indiqué que « tant de gens disent » qu’il devrait le faire, mais pour lui « c’est très improbable ». Pour la présidentielle de 2024, il pense bien être candidat et pourrait choisir le gouverneur de Floride Ron DeSantis comme vice-président au détriment de Mike Pence.