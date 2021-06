Selon les récentes informations du New York Times, Donald Trump, l’ancien président américain aurait, au cours de son mandat, fait saisir les données de parlementaires auprès d’Apple. Des révélations qui pourraient jeter encore un peu plus le trouble sur de possibles abus du pouvoir.

Cela fait plusieurs mois maintenant, que Donald Trump n’est plus à la tête des États-Unis. Pour autant, il continue de faire parler, notamment pour ses prises de positions à l’encontre des réseaux sociaux, les événements survenus au Capitole et, plus récemment, les révélations autour de possibles abus de pouvoir.

Trump aurait abusé de son pouvoir auprès d’Apple

Durant son mandat à la Maison-Blanche, le président américain aurait fait saisir auprès d’Apple, les données personnelles de deux élus, Eric Swalwell ainsi qu’Adam Schiff. Les deux hommes sont issus du bord démocrate et étaient de fervents opposants au président Trump lorsqu’il était au pouvoir. Les données des proches et des familles des deux individus ont également été saisies.

Des révélations signées par le New York Times

À l’époque, le ministère de la Justice enquêtait sur des fuites d’informations classées secret défense. Le gouvernement et les représentants de la justice n’auraient pas manqué de répondre favorablement au président en fournissant tout un ensemble de données y compris celle d’un jeune mineur. Aucune preuve n’avait alors pu être récoltée. Une information que l’ancien chef de l’État n’a pas souhaité commenter, au même titre qu’Apple, qui n’a pas communiqué sur le sujet.