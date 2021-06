Don McGahn, ancien conseiller légal du candidat Trump en 2016, puis du même président, jusqu’en octobre 2018, était entendu il y a quelques jours, à l’occasion d’une session organisée par une commission démocrate. L’occasion pour lui de s’en prendre au président Trump, affirmant qu’il avait donné l’ordre d’agir contre le rapport Mueller.

Âgé de 52 ans, ce dernier a expliqué qu’avec Donald Trump, il se sentait piégé, frustré, notamment dès lors que les deux hommes évoquaient la question du rapport Mueller au sujet des supposés liens que le milliardaire entretenait avec la Russie lors des élections de 2016. Il a toujours nié avoir quelconque lien avec le Kremlin. Pour autant, le dossier rendu n’a jamais exonéré le chef de l’État.

Donald Trump, critiqué par Don McGahn

Durant deux années, Robert Mueller, 76 ans, a enquêté sur Donald Trump. Le rapport conclut que le gouvernement russe a bel et bien tenté d’intervenir au cours des élections de 2016. Un rapport que Trump aurait tenté de cacher, d’empêcher. Selon McGhan, le président lui aurait demandé à de multiples reprises de discuter avec Rod Rosenstein, avocat général, afin de dénoncer Mueller et ses supposés conflits d’intérêts, dans le but de le renvoyer.

De nouvelles informations, pertinentes

Deux années durant, les démocrates ont tenté d’obtenir le témoignage de McGahn, chose qu’a toujours bloqué l’ancien chef de l’État. Finalement, le principal concerné a conclu un accord avec la commission, afin de témoigner à l’occasion d’une audience tenue à huis-clos. Une rencontre fructueuse, qui aurait permis d’obtenir de nouvelles informations et un nouveau point de vue concernant les agissements de l’ancien chef de l’État.