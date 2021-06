Un défi lancé sur le réseau social TikTok a failli coûter la vie à une utilisatrice. Il s’agit en effet d’une américaine âgée de 20 ans qui a participé à un challenge dénommé « Dry scooping » lancé sur la plateforme. Il consiste à avaler, sans préalablement mélanger à un liquide, une poudre de protéine pré-entrainement.

Une incidence sur la pression du sang

Les conséquences ont par la suite été dévastatrices pour cette femme qui a été obligée de se rendre à l’hôpital, après avoir souffert d’une crise cardiaque. La situation a suscité la réaction de Tobe Taylor, propriétaire de Tobe Taylor Fitness qui a déconseillé une telle pratique. « Je ne recommande pas de prendre de la poudre sèche sans d’abord la mélanger avec des liquides » a-t-il déclaré dans une interview accordée au média américain CNN. Selon les explications du cardiologue, Harish Manyam, avaler cette poudre d’un coup, a une incidence sur la pression du sang. « Ils avalent une grosse portion de caféine d’un coup. Quand vous faites ça, ça augmente considérablement la pression sanguine » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Vous ingurgitez cette grosse dose de caféine tout de suite, plutôt que de faire comme la plupart des gens et de prendre le temps de siroter sa boisson avant d’aller au gym ».

Au regard de la dangerosité de ce challenge, les professionnels de la santé et du conditionnement physique déconseillent de ne pas y participer. Ce défi TikTok a par ailleurs été qualifié de stupide par Keenan Daniels, un habitué des centres de conditionnement physique. « La première chose que je me suis demandé, c’est où sont les parents? Il faut éduquer les jeunes à propos de ce genre de choses, et si ce n’est pas trop tard, ils vous écoutent. Il faut leur dire d’avance ‘’ceci pourrait vous tuer.’’ » a-t-il déclaré.