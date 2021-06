Après son étincelante participation à la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019, le Bénin ne sera pas présent à l’édition suivante au Cameroun . Les écureuils se sont inclinés dans la soirée de ce mardi 15 juin face à la Sierra Leone au Stade Lansana Conté de Conakry. L’unique but de la rencontre a été marqué sur penalty par Kamara Kei suite à une faute de main du capitaine béninois Khaled Adénon dans la surface de réparation.

Même une défaite par 2 buts à 1 qualifiait le Bénin

Après ce but inscrit à la 18è minute de jeu, le score est resté inchangé jusqu’à la fin du match. Enorme regret pour le 11 national et surtout grande déception pour les béninois qui voyaient déjà leur équipe au Cameroun l’année prochaine. Ils avaient d’ailleurs toutes les raisons d’y croire, puisque les écureuils avaient juste besoin d’un nul. Ils pouvaient même se permettre de perdre sur un score de 2 buts à 1 et se qualifier. Malheureusement, ils sont passés à côté de leur match.

Rendez-vous en septembre prochain

La Fédération Béninoise de Football prend cet échec avec beaucoup de philosophie. « La défaite est mère de la victoire » a t-elle tweeté à la fin de la rencontre, remerciant tous les soutiens des écureuils « d’avoir été présents tout au long de cette phase de qualification ». Elle donne rendez-vous au public béninois en septembre prochain. En effet c’est dans ce mois que se joueront les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. « Ensemble nous sommes plus forts. Nous sommes le Bénin » a conclu la fédération.