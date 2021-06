C’est un fait suffisamment rare pour retenir l’attention des fidèles de l’église catholique. L’archevêque de Munich, le Cardinal Reinhard Marx a annoncé avoir fait parvenir sa démission au Pape François. L’institution religieuse fait face depuis plusieurs années à des vagues de dénonciation d’abus sexuels; abus que l’Eglise a couvert pendant de nombreuses décennies.

C’est l’un des cardinaux les plus influents du Vatican, également archevêque de Munich, le Cardinal Marx a fait savoir qu’il a annoncé sa démission à cause de la « catastrophe des abus sexuels » qui secouent l’Eglise. D’après les dernières nouvelles, le Pape François n’a cependant pas encore accepté sa démission. L’homme d’église dénonce en plus l’échec de l’institution à gérer cette situation délicate. Pour lui cette dénonciation devrait permettre de prendre conscience de la situation et faire évoluer les choses dans le bon sens.