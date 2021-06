En France, tout semble rouler pour une nouvelle candidature du président Emmanuel Macron. Mais d’après un politologue, la situation pourrait vite changer si la situation sanitaire évoluait négativement. C’est ce qu’on peut retenir de l’intervention du politologue Pascal Perrineau dans l’émission «C dans l’air». Revenant sur la situation politique et la prochaine candidature du président Emmanuel Macron, il s’est voulu clair, mais précis.

Le président Macron a très bien géré la crise, à en croire certains politiciens dont François Bayrou. Mais ce n’est pas forcément ce que pensent certains français. Si le politologue Perrineau ne se prononce pas directement sur la gestion globale de la crise, il avertit d’un danger pour l’actuel président français en cas de retournement de situation. Il répondait à la question de savoir si « une quatrième vague en automne pourrait remettre en cause la candidature d’Emmanuel Macron pour un second mandat ? ».

« Une quatrième vague, après nous avoir fait entendre que nous en sommes presque largement sortis, et aussi proche de l’échéance présidentielle, ça pourrait coûter cher » a-t-il fait savoir. Il faut toutefois rappelé que cette situation est en grande partie due à la lassitude générale due aux règles sanitaires mises en place depuis plus d’un an et qui a longtemps perduré. Les vaccins avaient été annoncés comme la grande solution à cette crise. Ce qui a poussé de nombreuses personnes à se vacciner pour en finir.