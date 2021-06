La question du rapatriement des jeunes enfants français actuellement emprisonnés en Syrie, continue de susciter le débat. Récemment, 120 personnes issues du monde universitaire mais également de la culture, ont appelé les pouvoirs publics à rapidement les faire revenir. Pour eux, les jeunes périssent à petit feu, dans des camps délabrés.

Comme l’expliquent les signataires de cette tribune, parmis lesquels nous retrouvons de grands noms du cinéma français, comme Sandrine Bonnaire et Audrey Fleurot ou encore Costa Gavras, Claude Lelouch ainsi que Robert Guediguian, les enfants internés sur place sont innocents et ne méritent pas de subir un tel sort. Ils sont d’ailleurs doublement victimes, puisque la France les abandonne.

Des enfants français parmi les détenus en Syrie

On estime que 80 françaises sont toujours détenues en Syrie, depuis la chute du califat de Daesh. 200 enfants seraient également sur place. Une politique de retour au cas par cas est appliquée mais l’exécutif n’en ferait pas assez. Les enfants revenus sont surtout des enfants orphelins. Les adultes eux, ne devraient jamais revenir, Paris estimant qu’ils doivent être jugés directement sur place.

La question du rapatriement se pose

Ces jeunes sont blessés, traumatisés et ne disposent ni de cours ni de soins appropriés. En Europe, la question a elle aussi beaucoup divisé. En Allemagne, en Finlande ou aux Pays-Bas des retours ont récemment été organisés. Le Danemark et la Belgique devraient bientôt suivre, de quoi accentuer un peu plus la pression sur la France.