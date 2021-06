Ce lundi à Bucarest, la France n’a pas réussi à atteindre les quarts de finale d’un tournoi majeur pour la première fois depuis la Coupe du monde 2010. L’équipe de Didier Deschamps a subi les tirs au but contre la Suisse après le match nul 3-3 à la fin des prolongations. La France a perdu 5-4, contre la Suisse après un tir au but manqué de Kylian Mbappe. Depuis les réactions avaient fusé de partout en France et même à l’international, où de nombreuses personnes avaient demandé au staff managérial de l’équipe de France de se remettre en question et surtout de remettre en question la présence de Didier Deschamps à la tête des ‘’Bleus’’.

« On ne méritait pas d’aller au tour suivant »

Atteindre les 16 ème de finales pourrait être satisfaisant pour certaines équipes, mais pas pour les favoris du tournoi. Selon les consultants, mise à part une fantastique période de 25 minutes dans la seconde moitié de leur défaite épique lundi à Bucarest, la France a mal commencé et mal terminé, laissant une équipe suisse « courageuse et fougueuse » prendre le dessus lors d’une séance de tirs au but.

L’ex-milieu de terrain des ‘’Bleus’’, Patrick Vieira dira sur ITV : « La meilleure équipe mérite d’aller au tour suivant et ce soir c’est le Suisse. C’était une mauvaise équipe de France. Il n’y avait pas d’unité, il n’y avait pas d’esprit. On n’a pas joué en équipe donc on ne méritait pas d’aller au tour suivant ». En d’autres termes, c’est une grosse déception. Un énorme échec. Les ‘’Bleus’’ rentrent chez eux sans gloire et tête baissée après avoir raté l’occasion de réaliser un rare doublé Coupe du Monde-Euro.

« Ce n’est pas la question »

Patrick Viera justement a été le compagnon de Zinedine Zidane, et de Didier Deschamps pour l’épopée victorieuse des ‘’Bleus’’ en 1998. Le fait est que, la sortie prématurée de la France a suscité des questions sur l’avenir de deux d’entre eux, Didier Deschamps, entraineur de l’Equipe de France et Zinedine Zidane, plébiscité pour le remplacer. Ce n’est pas nouveau dans le monde du football qu’une grosse défaite entraine souvent de gros changements.

Si en France, la presse sportive se montre un tantinet timide à « évoquer la question », en Espagne par contre la question ne se pose même pas. Pour la presse sportive espagnole, Deschamps, dont le contrat expire en 2022, devait céder la place à Zinedine Zidane. Mais pour le sélectionneur français Didier Deschamps, « ce n’est pas la question ». « Je suis responsable quand les choses vont mal. Je suis avec eux, ils sont avec moi. Il va nous falloir du temps pour gérer ça, ça fait mal ce soir » a ajouté en substance l’entraineur de France à un magazine sportif après la défaite.