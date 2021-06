Un proche collaborateur d’Emmanuel Macron s’est prononcé sur les prestations que fait le polémiste français Eric Zemmour. Il s’agit en effet du député européen Stéphane Séjourné qui a abordé ce sujet à plusieurs reprises sur des médias différents. A la faveur d’un entretien qu’il a accordé à « L’Opinion », le conseiller politique du président français indique que le journaliste met plus en valeur ses propres idées.

“Compter les temps de paroles des éditorialistes les plus engagés…”

« On assiste à un renversement des débats: le présentateur star invite des politiques pour mettre en valeur ses propres idées. C’est un basculement », a-t-il déclaré. L’entretien s’inscrit en effet dans le cadre d’un grand dossier de « L’Opinion » sur l’évolution des chaînes d’informations en continu et particulièrement Cnews. L’homme politique français proposait de « compter les temps de parole des éditorialistes les plus engagés » en précisant par exemple le cas Eric Zemmour dont la candidature à la prochaine présidentielle a été évoquée il y a quelques semaines.

Zemmour dans une “zone grise” selon le député

Pour le conseiller politique d’Emmanuel Macron, il est important de « préciser l’arsenal réglementaire et législatif » pour « aider l’audiovisuel à respecter la pluralité des opinions ». « Il évolue dans une zone grise, sa parole n’est comptée nulle part », a par la suite déploré le député européen Stéphane Séjourné lors de son passage sur France Inter toujours par rapport au journaliste français.