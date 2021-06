La tête du conseiller médical de la Maison-Blanche Anthony Fauci est réclamée par certains élus républicains du Congrès proches de l’ancien président Donald Trump. En effet, selon un projet de loi présenté par Marjorie Taylor Greene la parlementaire assez proche du milliardaire républicain, la gestion faite par le scientifique est vivement décriée.

Fauci dans le viseur des républicains

Il est également reproché à celui qui ne partageait plus la même vision que Trump sur la gestion du Covid-19 d’avoir dit des contre-vérités sur la situation sanitaire que traverse le pays en particulier et le monde en général. «Le Dr Fauci n’a pas été élu par les Américains. Il n’a pas été choisi pour diriger notre économie. Il n’a pas été choisi pour décider de l’éducation des enfants en passant outre les parents et pourtant, le Dr Fauci contrôle pratiquement notre vie depuis un an», a lancé la femme politique proche de Donald Trump.

“Le Dr Fauci a menti…”

L’initiative de ces républicains a tout de même peu de chances de prospérer au Congrès caractérisé par une prédominance démocrate. La présentation a également été une occasion pour certains républicains de tirer à boulets rouges sur le scientifique américain. «Le Dr Fauci a menti pendant des mois sur les origines du virus de Wuhan», a lancé pour sa part Paul Gosar en référence à la ville chinoise où a pris corps le virus. Pour lui, le Conseiller médical de la Maison-Blanche a «donné des conseils contradictoires sur la source du virus, la transmission du virus, la virulence du virus, l’efficacité des masques et des vaccins, l’efficacité de la distanciation sociale».