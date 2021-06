Le milieu de terrain danois Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain et a subi un massage cardiaque lors du match de l’Euro 2020 opposant son équipe à celle de la Finlande samedi. Le match a été initialement suspendu puis reporté. Evacué du terrain, il a ensuite été conscient à l’hôpital. Eriksen s’était effondré soudainement à la 42e minute du match alors qu’il courait près de la ligne de touche gauche après une touche du Danemark.

Ses coéquipiers Martin Braithwaite et Thomas Delaney s’étaient précipités pour l’aider, quand Delaney a rapidement fait appel à une assistance médicale. Alors que le silence était tombé sur tout le stade, les coéquipiers d’Eriksen ont formé un cercle autour de lui quand les médecins lui pompaient la poitrine juste avant la mi-temps de leur affrontement dans le groupe B. Il a ensuite été transporté du terrain sur une civière, et l’annonceur du stade a déclaré à la foule qu’il avait été emmené à l’hôpital.

L’association danoise de football DBU a tweeté que le joueur de 29 ans était « éveillé et au Rigshospitalet pour des examens complémentaires ». La nouvelle qu’Eriksen avait été transporté à l’hôpital a été accueillie par la foule qui scandait son nom. Les deux équipes avaient quitté le terrain, et l’annonceur du stade a déclaré aux spectateurs que le match avait été suspendu en raison d’une urgence médicale et de rester à leur place.

De plus amples informations seront communiquées à 19h45

Aucun but n’avait été marqué jusqu’au moment où Eriksen, qui joue pour l’Inter Milan en Italie, s’est effondré. Le compte Twitter officiel de l’Euro 2020 a également annoncé que « le joueur a été transféré à l’hôpital et son état est stable ». « En raison de l’urgence médicale concernant le joueur danois Christian Eriksen, une réunion de crise a eu lieu avec les deux équipes et les officiels du match. De plus amples informations seront communiquées à 19h45 » ont précisé les organisateurs de la compétition.

En raison de l'urgence médicale concernant le joueur danois Christian Eriksen, une réunion de crise a eu lieu avec les deux équipes et les officiels du match. De plus amples informations seront communiquées à 19h45. Le joueur a été transféré à l'hôpital et son état est stable. — EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) June 12, 2021