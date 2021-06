La soirée d’hier lundi 28 juin 2021 a été riche en émotion, avec l’élimination de l’équipe nationale de France à l’Euro 2021. L’ancien monégasque, Kylian Mbappé, a raté son tir au but face à la Suisse, qualifiant cette dernière pour les quarts de finales, au grand dam des supporters français. Un échec qui est difficile à digérer pour le natif de Bondy.

La pilule est difficile à avaler pour la star

Malgré la situation, Kylian Mbappé a choisi d’assumer publiquement son échec. C’est donc sur Twitter, qu’il s’est exprimé pour dire son affliction suite à ce tir raté. « La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas su atteindre notre objectif » a-t-il regretté avant de se montrer : « désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué ». Il faut dire que la pilule est difficile à avaler pour la star parisienne âgée de 22 ans, qui reconnait la déception de ses fans.

« Le plus important sera de se relever encore plus fort »

« Trouver le sommeil sera difficile mais (ce sont) malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant. Je sais que vous, les fans, êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances. Félicitations et bonne chance à la Suisse » a-t-il encore laissé voir sur le réseau de l’oiseau bleu. Notons que cette saison a été particulièrement difficile pour Kylian Mbappé. En effet, depuis le début de l’Euro 2020, il n’a inscrit aucun but.