Ce mercredi, Facebook a confirmé travailler autour d’une montre connectée. Selon toutes vraisemblances, cette montre pourrait être directement reliée à une paire de lunettes en réalité augmentée par ailleurs également en cours de conception. Une preuve supplémentaire que Facebook compte bien développer sa marque.

Responsable du développement du Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth a expliqué qu’à ce jour, le réseau social créé par Mark Zuckerberg cherchait en fait une façon de rendre ces lunettes, plus intéressantes et utiles. Une sortie qui intervenait dans un cadre bien précis alors que le média The Verge laissait entendre de grandes nouveautés.

Facebook annonce le lancement de s montre connectée

Selon les premières informations, cette nouvelle montre sera équipée de caméras et viendra parfaitement s’intégrer à certaines applications, gérées ou acquises par le réseau comme Facebook ou encore Instagram. L’objectif est de rendre l’interaction plus naturelle et intuitive pour l’utilisateur, qui bénéficiera d’une montre connectée utile et premium.

Aucune date de sortie n’a été annoncée

Pour autant, pas question d’aller plus loin dans le développement et la divulgation d’informations. En effet, le patron du Facebook Reality Labs a expliqué que l’équipe en charge viendra en dévoiler davantage lorsque tout sera prêt. Pour le moment, l’horizon fin 2021 semble être privilégié, Facebook ayant expliqué vouloir célébrer son alliance avec EssilorLuxottica de la meilleure des manières.