Depuis quelques mois maintenant, la France est en proie à une montée des violences, de plus en plus dénoncée par les médias et les politiques. Face à l’urgence de la situation, le gouvernement se doit de réagir. Aujourd’hui, de nombreuses questions se posent d’ailleurs, concernant les raisons liées à cette situation sociale.

Pour Gérald Darmanin, la situation est effectivement très tendue. La raison ? La crise sanitaire. Dans un document envoyé à l’ensemble des préfets de France le 4 juin dernier, le ministre de l’Intérieur semble rejeter la faute sur la crise sanitaire traversée par le pays et dont la France commence seulement à sortir.

Gérald Darmanin fustige la crise sanitaire

Un constat partagé par beaucoup même si, jusqu’alors, le gouvernement n’a jamais vraiment rebondi sur le sujet. Aujourd’hui, de manière chiffrée et argumentée, Gérald Darmanin affirme donc que la crise sanitaire liée au covid-19 est responsable de ce climat délétère. Fatiguée, usée, la population semble avoir relativement mal vécu la crise ce qui se traduit par une montée des violences.

La hausse des violences, liée au covid-19 ?

Les services du ministère de l’Intérieur ont en effet enregistré une hausse nette de l’ordre de 20% des violences opérées en milieux intrafamiliaux. Les violences conjugales, les féminicides ainsi que les tentatives de meurtres et les agressions en tous genres explosent. Reste désormais aux pouvoirs publics, de déterminer comment réagir.