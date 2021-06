Encore un imbroglio autour du match entre la Sierra Leone et le Bénin comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Selon les informations en provenance de Conakry où le match devait se jouer, un nouveau report vient d’être prononcé par la CAF. La faute incombe encore aux tests COVID. Mais cette fois si, c’est du côté de l’équipe de la Sierra Leone que des cas de contamination ont été constatés. Le match va donc se jouer demain à 17 heures (heure béninoise).

Le match retour entre la Sierra Leone et le Bénin ce lundi 14 juin 2021 au stade Général Lansana Conté est reporté pour demain mardi 15 juin. Il s’est produit encore des problèmes autour des tests COVID. Selon des sources à Conakry, six joueurs Sierra-Léonais et deux membres du staff ont été déclarés positifs au coronavirus. A l’annonce de la nouvelle, la partie sierra léonaise a refusé de jouer le match. Après les tractations, une décision de la CAF est tombée et demande que le match soit joué quelle que soit la situation. Après des conciliabules, il a été retenu de refaire les tests aux Sierra-Léonais avant le démarrage de la rencontre repoussée pour 20 heures (heure du Bénin).

Des tests rapides ont été effectués sur les Sierra-Léonais et ils ont été déclarés négatifs. Dans cette situation d’incompréhension, une autre décision est tombée et reporte la rencontre à demain mardi 15 juin. Les six joueurs et les deux membres du staff qui sont testés positifs vont reprendre les tests PCR dont les résultats sont attendus pour demain matin. Pour rappel, ce dernier match de la poule L des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 devait être joué le 30 mars dernier. Mais, la Sierra-Leone a manipulé les résultats des tests COVID de la délégation béninoise pour déclarer sans aucun document cinq joueurs titulaires positifs au coronavirus selon la partie béninoise. Face à la protestation du Bénin, le match n’a pu être disputé et a été finalement reporté au 14 juin 2021.