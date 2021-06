Le banquier franco-béninois Lionel Zinsou a participé au colloque scientifique sur les états généraux de l’Eco à l’Université de Lomé la semaine dernière. Au cours de cette rencontre internationale, l’ancien Premier ministre béninois s’est positionné en faveur du changement du Franc Cfa. “Je veux que ça change, je veux que ça optimise et accélère nos vrais problèmes qui sont l’emploi et la pauvreté. Et en même temps, je ne veux pas perdre le contrôle de mes instruments monétaires” a-t-il déclaré au site AfreePress.

” Beaucoup de défis restent à relever…”

L’économiste reconnaît par exemple que le système d’échange actuel n’autorise pas les pays ouest-africains à être plus compétitifs. Mais il faudra faire un travail de fond pour que l’Eco joue pleinement son rôle parce que dit-il : “beaucoup de défis restent à relever pour faire en sorte que cette monnaie en création devienne un instrument de croissance, de développement, d’inclusion et de lutte contre la pauvreté “.

Pour relever ces défis, il faudra se poser « beaucoup de questions », poursuit-il. C’est d’ailleurs pourquoi le banquier d’affaires se réjouit du fait que les jeunes chercheurs et universitaires s’intéressent à la thématique et que leurs travaux permettent de donner des solutions.