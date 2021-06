La police et la préfecture ont rapporté un fait plutôt inhabituel qui s’est produit à Dijon en France. En effet, dans l’après-midi de ce jeudi 24 juin, une femme originaire de Nancy a décidé de s’offrir un bain dans une fontaine en eau de la place de la République. Mais la spécificité de cette initiative est qu’elle a déversé dans l’eau près de 50. 000 euros.

La liquidité était en effet en coupure de 10, 20, 50 et 100 euros. Il s’agirait visiblement d’une femme d’une cinquantaine d’années psychologiquement instable. Il aura fallu l’intervention de quatre pompiers pour évacuer la femme de l’eau pour la transporter vers le CHD de la ville.

La police repêche les billets

Pour vider la fontaine des billets, la police nationale et municipale ont été mises à contribution. « On est intervenu pour mettre la femme en sécurité et pour récupérer les billets flottants dans l’eau », a fait savoir la police. Aucun détail n’a par contre été donné sur les origines de l’argent déversé dans la fontaine par la femme. « Nous en sommes à ce stade à 47.200 euros identifiés », a déclaré la préfecture de Côte d’Or.